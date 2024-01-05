محافظ أسيوط: بدء تمهيد عدد من شوارع مركز ساحل سليم استعدادا لرصفها

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري رصف الطرق والشوارع المٌدرجة في موازنة العام المالي الحالي للخطة الاستثمارية 2023-2024 بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا للأولويات والاحتياجات والاعتمادات المتوفرة، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

الخطة الاستثمارية

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ تكلفتها الإجمالية 360 مليون جنيه لجميع مراكز والأحياء بالمحافظة، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يُسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

تمهيد الشوارع

من جانبه أوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه في إطار توجيهات محافظ أسيوط بمتابعة كافة مشروعات الخطة الاستثمارية، تمت متابعة أعمال تمهيد شارع الجمهورية بالمركز وأعمال الرش وبدء صنفرة التربة الزلطية لفرد البيتومين استعدادًا لفرد الطبقة الأسفلتية، ورصف الشارع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للأعمال لتنفيذها وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة، خاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع بنطاق المركز.