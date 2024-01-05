محافظ أسيوط: لابد أن تكون للقضية السكانية خطة متكاملة بين أطياف المجتمتع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن القضية السكانية لابد أن تكون خطة مُتكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والطبية والثقافية والأسرية، موضحًا أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحي قادر على مواكبة العصر، والمشاركة في التنمية لبناء مصرنا الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيبسي رئيس الجمهورية.

الصحة الإنجابية

وأشاد محافظ أسيوط بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف لمواجهة المشكلة السكانية التي تعد أكبر عائق لتحقيق التنمية، لافتا إلى أن معظم الأفكار التي تعوق عملية التنمية هي أفكار موروثة تحتاج إلى تصحيح وتطوير وتوعية وأن أفضل من يستطيع تغيير تلك الأفكار لدى المواطنين هي المؤسسات التعليمية والدينية، موجهًا بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لحل مشكلة القضية السكانية ونشر الوعي بمخاطرها، حيث إن حماية المواطن المصري والحفاظ على صحته من أهم أولويات الدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ ناصر محمد السيد مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، والشيخ علي عبدالمعطي إمام مسجد البقلي وحسني رجب الطويل مسؤول إعلام تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس حي غرب والعديد من القيادات التنفيذية والصحية والدينية بالمحافظة.

المبادرات الرئاسية

وتحدث الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة عن توجه الدولة خلال الفترة الحالية، وهو الحفاظ على صحة المواطن بكل الطرق المُمكنة من خلال المبادرات الرئاسية الصحية لجميع الأعمار، لافتًا إلى أن مبادرة تنظيم الأسرة تقدم خدماتها من خلال 13 إدارة صحية في جميع المراكز، بالإضافة إلى القوافل الطبية المنتشرة وعيادات تنظيم الأسرة التي تجوب جميع المناطق لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بدون أية رسوم.