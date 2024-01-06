«تموين الدقهلية» تكشف طرق تقديم الشكاوى للحصول على أفضل الخدمات

أفادت مديرية التموين بالدقهلية، بأنها قامت بتقديم عدة طرق من أجل تقديم الشكاوى للمديرية لحرصها على توفير كافة السبل من أجل العمل على راحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الخاصة بهم سواء في المنتجات بالأسواق أو في المخابز وتوفير الدعم للمواطنين.

المرور على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشارت المديرية في بيان، أن الهدف من تلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين هو التأكد من جودة المنتجات المرور علي الأسواق والمخابز والمساعدة على الآتي:

- انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن رسمي أو عذر قهري عن الانتاج.

- الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

- نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

طرق تقديم الشكاوى بـ«تموين الدقهلية»

وأشارت المديرية إلى أنها حددت عدة طرق من أجل تلقي الشكاوى بمحافظة الدقهلية وهي:

- البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

- الخط الساخن (16528)

- تطبيق «في خدمتك» على «Google Play» لمستخدمي هواتف الإندرويد.

- إرسال رسالة عبر صفحتنا.

- المديرية والإدارات خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.