بعد مناصرته قضية فلسطين.. غالية بن علي: «عايزة أشوف مسلسل حالة خاصة»

عبرّت الفنانة التونسية غالية بن علي، عن سعادتها بحرص مسلسل حالة خاصة الذي يعرض على منصة WATCH IT الإلكترونية، على مناصرة القضية الفلسطينية بالحلقة الأولى، وتأكيدها أنها تتمنى مشاهدة هذا العمل الفني، وذلك على إثر إشادة الشاعر الفلسطيني إبراهيم نصرالله بالمسلسل.

وكان الشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصرالله، عبر حسابه على موقع فيس بوك، قد أثنى على صناع وأبطال مسلسل حالة خاصة، بسبب ظهور الفنانة الشابة هاجر السراج والتي تقدم شخصية رام الله، وهى تحمل حقيبة يد مزينة بخريطة فلسطين ومنقوش عليها اسم رام الله، وتتواجد داخل مكتبة تبحث عن رواية أعراس أمنة.

دعم غزة

رواية أعراس آمنة، للشاعر إبراهيم نصر الله، وهى إحدى روايات سلسلة الملهاة الفلسطينية، ومكونة من 8 روايات عن القضية برمتها، ومن ثم حرص «نصر الله» على توجيه تحية خاصة منه إلى مسلسل حالة خاصة الذي يعرض على WATCH IT.

وبدورها تفاعلت الفنانة التونسية غالية بن علي، مع منشور الشاعر الفلسطيني، وأبدت أمنيتها بشأن رغبتها مشاهدة مسلسل حالة خاصة، وذلك بعد كلماته تجاه صناع العمل الذي ناصر القضية الفلسطينية وأبناء غزة «حابة أشوف المسلسل، مع إنِ مش غاوية مسلسلات».

حالة خاصة على WATCH IT

مسلسل حالة خاصة يقود بطولته طه دسوقي والذي يجسد شخصية شاب مصاب بالتوحد ويعمل في مجال المحاماة، ويواجه مشاكل في التعامل مع من حوله، ويشاركه البطولة غادة عادل، هاجر السراج، حسن أبو الروس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، إنتاج طارق الجنايني.