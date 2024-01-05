اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. أكاذيب إسرائيل في حرب غزة مستمرة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

المرحلة الأولى

أكاذيب إسرائيل فى حرب غزة

تنشر شائعات عن تهريب السلاح إلى القطاع عبر مصر.. وخبراء: تغطية على فشلها العسكرى

«تل أبيب» كذبت عندما قتلت المستوطنين الحاضرين الحفل الموسيقى يوم 7 أكتوبر واتهمت المقاومة.. وفى مزاعم قطع رؤوس الأطفال وحرقهم واغتصاب النساء

«فهمى»: تصريحات «نتنياهو» عن ممر فيلادلفيا لاسترضاء جمهور اليمين المتطرف

«الحرازين»: الكيان الصهيونى اختلق عشرات الأكاذيب لكسب التعاطف العالمى

برلمان 2024 تشريعات لتخفيف أعباء المواطنين

مشروعات قوانين أمام المجلس تتضمن «العمل والمحليات والأحوال الشخصية»

«عمر»: «موازنة 2024» تتضمن مؤشرات إيجابية.. وتشريعات اجتماعية لمساندة محدودى الدخل وزيادة الدعم

نتائج جلسات الحوار الوطنى تدخل دائرة التنفيذ بتعديلات لتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور

«عابد»: التشريعات تستهدف المواطن أولاً.. وتدعم ذوى الهمم والمرأة والطفل بتغليظ عقوبة التحرش ضدهم

«السيسى» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد والبابا تواضروس يترأس القداس الليلة

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«ميلاد المسيح» فى «قصر الدوبارة».. والقس أندريه زكى: نقف خلف الدولة المصرية التى تدافع بصمود عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى

«الوطن» انفردت بقصته.. ويل سميث يستضيف الطالب الغينى فى برنامجه.. ويرسل له الهدايا

«مامادو» يشكر الجريدة: لعبت دوراً كبيراً فى نشر قصتى ليعرفها العالم

«الأهلى ومصر» يطرحان شهادات بأعلى عائد.. وخبراء: أفضل ادخار للمواطن حالياً

الفائدة تتراوح بين 23.5% تصرف شهرياً و27% سنوياً وتستهدف امتصاص السيولة النقدية من السوق

الصفحة الثانية

«برلمان 2024» تـشــريعــات لـتـخـفـيـف أعبـاء المواطنـيـن

«العمل والمحليات والأحوال الشخصية» أبرز القوانين المعروضة

«نظير»: نسعى لتحقيق التوازن والعدالة فى منظومة العمل.. و«سلامة»: تغليظ عقوبة ضرب الأزواج

مخرجات «الحوار الوطنى» السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدخل حيز التنفيذ

تعديلات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وربط الموازنة وزيادة الأجور ومخصصات الدعم والعلاوة السنوية.. و«سالم»: نناقش توصيات ومقترحات لتحفيز الاستثمار السياحى وتسعير المحاصيل.. و«أبوالسعد»: منح حرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية لمنع التمييز.. و«المزلاوى»: اللجان النوعية ستناقش تطوير الصناعة

وكيل «خطة النواب»: مؤشرات «موازنة 2024» إيجابية.. والدولة تتجه نحو الاقتصاد الأخضر

ياسر عمر: إنجاز «قوانين الانتخابات والحقوق السياسية»

الصفحة الثالثة

«الانعقاد الرابع».. إقرار الحد الأدنى للأجور وعلاوة الغلاء وزيادة المعاشات

الموافقة على قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بما ينهى المشكلات التى واجهت المواطنين حفاظاً على الثروة العقارية وحماية الرقعة الزراعية

تشديد عقوبات التحرش والتنمر والتعرض للغير فى الأماكن العامة نظراً لخطورتها على المجتمع.. وتيسيرات للمصريين بالخارج تلبية لمطالبهم

تعديل أحكام جائزة «المبدع الصغير» للنهوض بالطفل.. وتمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة

قبول قانون «نقابة التكنولوجيين» لإحداث تطور حقيقى وإيجابى فى منظومة التعليم التكنولوجى

«النواب» شهد نشاطاً فاعلاً فى الدبلوماسية البرلمانية

«جبالى» شارك بالعديد من المؤتمرات.. وبحث التعاون مع رؤساء المجالس التشريعية للدول الأخرى

الموافقة على تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليتوافق مع قوانين «المركزى» والجهاز المصرفى.. ودعم الصادرات المصرية لتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً

إقرار جواز قيد الشركات بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو الأشخاص فى سجل المستوردين

منح شركة مصرية حق التطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى

رئيس «نقل النواب»: التشريعات التى أقرها المجلس تستهدف المواطن لبناء الجمهورية الجديدة

علاء عابد: ما تم من إنجازات فى عهد السيسى يحتاج لـ70 عاماً من أجل تنفيذه

الصفحة الرابعة

«تحيا مصر».. 4.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات ومشروعات الصندوق خلال 2023 بتكلفة 3 مليارات جنيه

رعاية اجتماعية وصحية: إجراء 900 عملية مياه بيضاء لـ«الأولى بالرعاية».. ودعم ذوى الهمم بـ280 مليون جنيه.. وتوفير أجهزة طبية بـ893 مليون جنيه.. و«دكان الفرحة»: تجهيز اليتيمات للزواج بتكلفة 534 مليون جنيه.. و71 ألف قطعة ملابس لـ17 ألف طالب وطالبة.. والمبادرة تمتد لطلاب الجامعات الحكومية والمعاهد الأزهرية

تمويل اقتصادى: عدة مبادرات بينها مشروع قرض مستورة لدعم المرأة المعيلة استفادت منه 24.226 سيدة بـ448 مليوناً و«بالهنا والشفا»: سلع غذائية لـ3 ملايين مواطن فى 27 محافظة بـ177٫5 مليون جنيه.. وبطاطين لـ«الأولى بالرعاية»

«الصحة»: 58 مليوناً و899 ألف خدمة مجانية للمواطنين ضمن حملة «100 يوم صحة»

«المالية»: يجب العمل لتحسين مستويات معيشة المواطن

فحص 5 ملايين مستفيد ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى

إحكام الرقابة على الصرف ورفع كفاءة الإنفاق العام

الصفحة الخامسة

أكاذيب إسرائيل فى حرب غزة مستمرة.. وخبراء: مزاعم تهريب السلاح للقطاع عبر مصر محاولة للتغطية على فشلها العسكرى

«تل أبيب» كذبت عندما قتلت المستوطنين الحاضرين الحفل الموسيقى يوم 7 أكتوبر واتهمت المقاومة وفى مزاعم قطع رؤوس الأطفال وحرقهم واغتصاب النساء

«فهمى»: تصريحات «نتنياهو» عن ممر فيلادلفيا خطاب ملون لاسترضاء جمهور اليمين المتطرف ولتخفيف الضغوط الأمريكية عليه

«الحرازين»: الكيان الصهيونى اختلق عشرات الأكاذيب لكسب التعاطف العالمى.. وهناك وحدة تزوير فى جيش الاحتلال

مشاهير العالم على موعد مع جريمة أخلاقية بسبب الملياردير الأمريكى «جيفرى إبستين»

طفلة عمرها 14 عاماً كشفت النقاب عن جريمة الاتجار بالبشر فى جزيرة «إبستين» و«ترامب وكلينتون والأمير أندرو والساحر كوبرفيلد ومايكل جاكسون» أبرز المتورطين

المحكمة ترفض الكشف عن أسماء الضحايا.. وترقُّب إعلان الأسماء الحقيقية لـ187 فرداً معروفين باسم «جون أو جين»

بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسى الثانى ١٣ يناير

وزير التعليم العالى: تمتلك إمكانات كبيرة فى البحث العلمى والتطوير ويمكن الاستفادة منها فى تنفيذ المشروعات التنموية

الصفحة السادسة

كل عام ومصر بألف خير

مع المسيح فى ذكرى مولده

«كابيتانو مصر» من الأحلام إلى الواقع

حينما تتحول الألعاب الرياضية لـ«فرجة» لا تنتهى وعرض مستمر

الصفحة السابعة

مخطط التهجير المرفوض

الميلاد الحقيقى

عمرو دياب يصوب أخطاءه

ما علاج إسرائيل؟

الصفحة الثامنة

فى ذكرى ميلاده الـ 100

غول المسـرح وشمشـون الفن

«حممدي غيث»

شق طريقه بـ«النبوت» وفاز بنصيب «الأسد» فى الدراما والسينما

موهبة استثنائية صقلها بالدراسة الأكاديمية فى فرنسا.. و«قاسم»: دوره فى «الناصر صلاح الدين» علامة فارقة