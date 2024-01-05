«النواب» شهد نشاطا فاعلا في الدبلوماسية البرلمانية

شهد مجلس النواب، خلال عام 2023، نشاطاً فاعلاً فى الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على رأس وفود برلمانية، فى العديد من المؤتمرات البرلمانية العربية، تضمنت المؤتمر الخامس للبرلمان العربى لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذى عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، فى فبراير 2023، والمؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلمانى العربى الذى عُقد فى العاصمة العراقية بغداد، وأسفر هذا المؤتمر عن زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية، من بينها مصر، إلى سوريا، فى زيارة هى الأولى من نوعها لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السورى فى مواجهة كارثة الزلزال المدمر التى حلّت به.

«جبالي» شارك بالعديد من المؤتمرات.. وبحث التعاون مع رؤساء المجالس التشريعية للدول الأخرى

وحرص رئيس مجلس النواب على المشاركة فى المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلمانى العربى، الذى عُقد فى بغداد، فى أكتوبر الماضى، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، وتقديم الدعم للفلسطينيين فى غزة.

وشارك «جبالى»، على رأس وفد برلمانى، فى زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبى، فى يونيو الماضى، ألقى خلالها كلمة أمام جلسة رسمية لمجلس النواب الليبى.

كما شارك، على رأس وفد الشعبة البرلمانية، فى أعمال الجمعية الـ146 للاتحاد البرلمانى الدولى، الذى عُقد فى البحرين، وأعمال الجمعية الـ147 للاتحاد التى عُقدت فى أنجولا، لبحث عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، وشارك فى أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلمانى لدول تجمُّع بريكس، التى عُقدت فى جنوب أفريقيا، فى سبتمبر الماضى، فكانت المشاركة المصرية هى الأولى من نوعها منذ دعوة مصر للانضمام لعضوية تجمع بريكس، هذا بالإضافة إلى مشاركة مجلس النواب بوفود برلمانية فى أعمال العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية المتخصصة. واستقبل رئيس المجلس عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول، وتناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الرؤى تجاه القضايا والشواغل الدولية والإقليمية.