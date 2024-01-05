رئيس «نقل النواب»: التشريعات التي أقرها المجلس تستهدف المواطن لبناء الجمهورية الجديدة

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن كل التشريعات التى أقرها البرلمان فى 2023 تستهدف المواطن أولاً من أجل بناء الجمهورية الجديدة. وقال «عابد»، فى حوار لـ«الوطن» إن ما تم من إنجازات فى عهد «السيسى» يحتاج لـ70 عاماً من أجل تنفيذه، مشيراً إلى أن المجلس أقر تشريعات تدعم ذوى الهمم منها قانون «قادرون باختلاف» ودعم المرأة والطفل بتغليظ عقوبة التحرش.. وإلى الحوار:

كيف ترى الأداء البرلمانى خلال الانعقاد الحالى وعام 2023 الذى شهد نهاية الانعقاد الثالث؟

- تعمل كل مؤسسات الدولة فى تناغم تام من أجل بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة، والتشريعات التى تمت فى 2023 وفى الانعقاد الحالى تستهدف المواطن أولاً، منها على سبيل المثال التصالح فى مخالفات البناء، وهو حل مشكلة البناء العشوائى، بالإضافة لحزمة التشريعات لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وقانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

حدِّثنا عن التحركات البرلمانية الخارجية ودور الدبلوماسية الشعبية.

علاء عابد: ما تم من إنجازات في عهد السيسي يحتاج لـ70 عاما من أجل تنفيذه

- لعب مجلس النواب دوراً كبيراً فى استعادة مصر مكانتها دولياً وإقليمياً، فعلى مستوى البرلمان العربى هناك تمثيل قوى ومهم ورئاسة لجان برلمانية، حيث تلعب مصر دوراً كبيراً لدعم الأشقاء العرب والعلاقات العربية وعلى مستوى البرلمان الأفريقى عادت مصر بقوة واستعادت مكانتها على مستوى القارة، فى ظل الاهتمام الكبير والجهود الكبيرة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتدعيم وحدة الرؤية الأفريقية وعرض مشكلات القارة، سواء فى قمة المناخ فى شرم الشيخ نوفمبر 2022 ثم القمة الأفريقية الروسية، وحتى فى دور الوساطة فى الأزمة الروسية الأوكرانية التى قادتها أفريقيا فى ظل رئاسة مصر لدورة الاتحاد الأفريقى.

وعلى مستوى البرلمان الدولى، لعب المستشار حنفى جبالى والمجلس دوراً كبيراً، حيث استعادت مصر دورها الذى يتناسب مع حجمها ومكانتها بعد التحركات الدولية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وما دور مجلس النواب فى دعم المشروعات القومية؟

- مصر تعيش عصر النهضة والتنمية منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، وما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية كان يحتاج لـ70 عاماً، وفى ظل مشروعات قومية غير مسبوقة، منها البنية التحتية وأكبر منظومة طرق وأكبر تطوير لوسائل النقل التكنولوجى فى مترو الأنفاق والسكة الحديد والقطار الكهربائى والمونوريل والمشروع القومى لتطوير الموانئ، والذى يحقق نقلة نوعية فى مصر ويحل أزمة كبيرة وساهم مجلس النواب بإقرار العديد من الاتفاقيات والقوانين من أجل تفعيل وتنفيذ وتسهيل المشروعات.

ما دور المجلس فى دعم التنمية فى مصر بشكل عام؟

- هناك دور كبير ويتنامى خلال الانعقاد الحالى والسابق، وهو دعم تحركات الدولة لجذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية ومواجهة الآثار المترتبة المستمرة حتى الآن للحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع سلاسل الإمداد إلى المنطقة وارتفاع الأسعار العالمية، ومنها التشريعات الزراعية ولولا المشروعات التنموية والزراعية والمبادرات التى يقوم بها الرئيس كانت الأوضاع ستكون أسوأ، فالرئيس قام بمبادرة الـ1٫5 مليون فدان وغيرها من المشروعات الزراعية، وفى مجال الصناعة مبادرة «ابدأ». وآخر التشريعات التى وافق عليها مجلس النواب مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأقر بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقّعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

وما دور المجلس فى باقى المجالات والإنجازات؟

- أقر مجلس النواب تشريعات عديدة تدعم الكثير من الفئات، مثل ذوى الهمم، وأقر قانون «قادرون باختلاف»، إضافة إلى دعم المرأة والطفل وتغليظ عقوبة التحرش وقانون جائزة الدولة للمبدع الصغير وقوانين تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، إضافة إلى قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

قانون الاستثمار

قام المجلس بتعديل قانون الاستثمار لأكثر من مرة، بالإضافة إلى مناقشات الموازنة كل عام، وإقرار الزيادات المستمرة فى المعاشات والأجور وتعديل القوانين لدعم تحركات الدولة فى إطار تنفيذ مشروع حياة كريمة، وهو أضخم مشروع تنموى فى العالم وتكلفته تتجاوز 700 مليار جنيه، وقد مر على بدء المشروع منذ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى المبادرة 5 سنوات، والمشروعات تستهدف آلاف القرى وتحقيق حياة كريمة ومشروعات فى كل نواحى الحياة من صناعة وتعليم وعدالة وكفالة اجتماعية وشباب ورياضة وتبطين ترع ومشروعات زراعية.