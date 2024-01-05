«البحث عن فضيحة».. هل ينجح كريم محمود عبدالعزيز في إعادة تقديم دور الزعيم؟

يعيش الفنان كريم محمود عبدالعزيز، انتعاشة فنية قوية، حيث نجح فى جذب الأنظار وتحقيق جماهيرية شعبية كبيرة، بعيدًا عن الساحر محمود عبدالعزيز، وفي مفاجأة للجمهور أعلن تعاقده على بطولة فيلم «البحث عن فضيحة» من إخراج رامي إمام، وهو نفس العمل الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1973، ما طرح العديد من التساؤلات حول إمكانية نجاح كريم محمود عبدالعزيز فى تقديم دور الزعيم عادل إمام مرة أخرى، والذي يضعه فى مقارنة تلقائية معه.

كريم محمود عبدالعزيز يتعاقد على فيلم «البحث عن فضيحة»

الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إعادة تقديم الفيلم لن تكون بنفس التفاصيل التي قدمها عادل إمام، لافتة إلى أن تغيير أي عنصر داخل الفيلم يجعله عملا جديدا تحت مسمى «Re-making»، خاصة أن الفيلم الجديد ليس بنفس الأبطال أو المخرج، وسيتم بالطبع تغيير السيناريو بما يناسب العصر الحالي.

وأضافت «خيرالله»، أنه لا يوجد ما يسمى بالافلاس الفني بالكتابة، لأن إعادة تقديم نفس الأعمال الفنية بمعالجة جديدة يحدث في العالم بصفة مستمرة، من بينها الفيلم الاسترالي «Wonka» الذي يعرض بالسينمات حاليًا، وقدمه النجم العالمي جوني ديب بتقديمه منذ 10 سنوات أيضًا.

خيرالله: لن توجد مقارنة بين عادل إمام وكريم محمود عبدالعزيز

وشددت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله لـ«الوطن»، أنه لن تحدث مقارنة بين بطلي العمل الفنان كريم محمود العزيز والزعيم عادل إمام، لأن الجمهور سيذهب للسينما من أجل بطله الحالي كريم، لافتة إلى أن الفنان عادل إمام فى وقت تقديمه للفيلم لم يكن بالنجومية والوهج الحالي، وكان إلى جانبه عدد كبير من الفنانين الآخرين من بينهم الفنان سمير صبري، متسائلة عما إذا حدثت مقارنة فلمَ لا يكون الفنان كريم محمود عبدالعزيز متميزًا أيضًا بلغة العصر الحالي والجيل الجديد؟!، مضيفة أن الفيلم بنسخته الحديثة سيخاطب الشباب الحالي وليس جيل عادل إمام، وهو ما يجعل المعادلة فى صالح كريم محمود عبدالعزيز، وبرؤية مخرج مبدع ومبتكر وهو رامي إمام، والذي يدرك جيدًا آليات النجاح والعمل بوقتنا المعاصر.

جدير بالذكر أن فيلم «البحث عن فضيحة»، تم تقديمه عام 1973، وشارك فى بطولته كل من عادل إمام، ميرفت أمين، سمير صبري، أحمد رمزي، يوسف وهبي، وآخرين، سيناريو وحوار فاروق صبري، وإخراج نيازى مصطفى.