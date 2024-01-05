لطيفة تستقبل المعزين في وفاة والدتها بتونس

استقبلت اليوم الفنانة لطيفة العزاء في والدتها، والتي رحلت صباح الاثنين الماضي، في إحدى مستشفيات منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وجرى دفنها في مسقط رأسها بتونس.

ومن المقرر أن تعود لطيفة خلال الأيام المُقبلة إلى مصر مرة أخرى، وستقيم عزاء، آخر لوالدتها بالقاهرة، نظرًا لوجود عدد كبير من أصدقائها هنا، لم يستطيعوا الذهاب معها إلى دولة تونس.

وكانت نشرت لطيفة فيديو من داخل المستشفى وهي تمسك يد والدتها ونشرت الفيديو عبر إنستجرام قالت فيه: «يا رب بحق دعوات كل مسلم وكل مؤمن في يوم الجمعة المبارك تشفي أمي وتقويها وتعافيها وتقوم بالسلامة آمين دعواتكم».