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لطيفة تستقبل المعزين في وفاة والدتها بتونس

كتب:

أحمد شعراني
09:37 م | الجمعة 05 يناير 2024
لطيفة مع والدتها

لطيفة مع والدتها

استقبلت اليوم الفنانة لطيفة العزاء في والدتها، والتي رحلت صباح الاثنين الماضي، في إحدى مستشفيات منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وجرى دفنها في مسقط رأسها بتونس.

ومن المقرر أن تعود لطيفة خلال الأيام المُقبلة إلى مصر مرة أخرى، وستقيم عزاء، آخر لوالدتها بالقاهرة، نظرًا لوجود عدد كبير من أصدقائها هنا، لم يستطيعوا الذهاب معها إلى دولة تونس.

وكانت نشرت لطيفة فيديو من داخل المستشفى وهي تمسك يد والدتها ونشرت الفيديو عبر إنستجرام قالت فيه: «يا رب بحق دعوات كل مسلم وكل مؤمن في يوم الجمعة المبارك تشفي أمي وتقويها وتعافيها وتقوم بالسلامة آمين دعواتكم».

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بقلم أحمد شعراني