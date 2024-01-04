لطيفة تعلن تفاصيل عزاء والدتها في تونس ومصر

أعلنت الفنانة لطيفة تفاصيل عزاء والدتها والتي رحلت صباح الاثنين الماضي، في إحدى مستشفيات منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وجرى دفنها في مسقط رأسها بتونس.

وقالت لطيفة في تدوينة نشرتها، إن العزاء سيكون يوم الجمعة المُقبلة، في الثالثة عصرًا، في بلدها تونس، ومن المقرر أن تستقبل العزاء في مصر أيضًا بعد عودتها من تونس.

وقالت لطيفة في تدوينها عبر انستجرام: «بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

وأضافت لطيفة: «الله يرحمك يا نور العين الله يرحمك يا غالية وجيعة كبيرة ماكنتش نتحملها، لولا محبتكم والناس اللي واساني و خلوني نقوى على تحمل الصدمة ومرارة الوجيعة، شكرا من أعماق قلبي للناس اللي كلمتني وخففت عليا وحست بيا في الفترة الصعبة دي».