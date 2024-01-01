نجوم الفن يعزون لطيفة في وفاة والدتها

حرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء للفنانة لطيفة بعد رحيل والدتها صباح اليوم الاثنين؛ إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة أدت إلى نقلها لغرفة العناية المركزة.

فنانون ينعون والدة لطيفة

وكتبت الفنانة شيريهان عبر صفحتها الخاصة على موقع إكس: «بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم.. أسأل الله تعالى أن يربط على قلبك يا حَبيبَتي ويا غَاليَتي بالسكينة والصبر والإيمان، عظم الله أجرك وأحسن عزائك وألهمك الصبر والسلوان والقوة في فقدان والدتك الغالية.. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون».

بسم الله الرحمن الرحيم



(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)



صدق الله العظيم.



أسأل الله تعالى أن يربط على قلبك يا حَبيبَتي ويا غَاليَتي بالسكينة والصبر والإيمان، عظم الله اجرك… pic.twitter.com/zUuF4kuPCI — Sherihan (@Sherihan) January 1, 2024

وكتبت الفنانة فيفي عبده: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله والدة الفنانة لطيفة الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبرك يا حبيبة قلبي ويصبر الأسرة جميعا.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وقالت الفنانة نبيلة عبيد عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام: «خالص عزائي لصديقتي العزيزة الفنانة لطيفة في مصابها الأليم بوفاة والدتها.. ربنا يصبرها.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».