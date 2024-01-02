لطيفة تُرافق جثمان والدتها لدفنه في تونس

سافرت منذ قليل، النجمة لطيفة من مصر برفقة جثمان والدتها، متجهة إلى بلدها تونس لدفنها في موطنها، بعد وفاتها في الساعات الأولى من صباح أمس بأحد مستشفيات الشيخ زايد بـ6 أكتوبر.

لطيفة ترافق جثمان والدتها لدفنها في تونس

وتحضر لطيفة مراسم جنازة والدتها في تونس برفقة إخوتها، ثم تعود إلى مصر لإقامة العزاء، ورافقها بعد خبر الوفاة عدد من أصدقائها المقربين من الوسط الفني وخارجه.

أصدقاء دعموا الفنانة لطيفة

وأبرز من زاروا لطيفة في منزلها فور علمهم بخبر وفاة والدتها، كانت صفاء أبوالسعود، وجومانا مراد، وساندي، وعدد آخر من الشعراء والملحنين، وجلسوا برفقتها لتخفيف ألم الفراق عليها، خاصة لمعرفتهم بمدى العلاقة التي تجمعها بوالدتها.