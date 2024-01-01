«المهن الموسيقية» تنعى والدة المطربة لطيفة

نعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، والدة الفنانة لطيفة، والتي رحلت منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وأضافت في بيان لها: «ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة الفنانة لطيفة وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان».

وفاة والدة لطيفة

وأعلنت الفنانة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وعلقت على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

جنازة والدة لطيفة

ويشيع جثمان والدة الفنانة لطيفة غدًا فى تونس، إذ تنهى كل إجراءات سفر الجثمان وتسافر صباح الغد لدفن والدتها في تونس.

وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024 والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بجانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.