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تحرير 16 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بكفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
09:55 م | الجمعة 05 يناير 2024
حملات تموينية علي المخابز

حملات تموينية علي المخابز

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في كفر الشيخ، أن الحملات التموينية تستهدف التفتيش على مخابز العيش المدعمة في شتى ربوع المحافظة، وعلى المواد الغذائية، والألبان، واللحوم.

ضبط 16 مخالفة تموينية في كفر الشيخ 

وأوضح «حبيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية على المخابز المدعمة في محافظة كفر الشيخ، تمكنت من تحرير 16 مخالفة تموينية لعدد من أصحاب المخابز، لنقص الوزن برغيف العيش، بهدف ضبط حركة عمل تلك المخابز بشكل سليم لخدمة المستهلك.

حملات تموينية على سواحل ومدن الإقليم   

وأشار أن الحملات التموينية في كفر الشيخ، يتم التنسيق بينها وبين الغرفة المركزية ومقرها ديوان مديرية التموين بمدينة كفر الشيخ، بالمحافظة، بهدف شن عدد من الحملات علي المدن الساحلية، للتفتيش علي صلاحية الأسماك الحية والمملحة، كما تشمل الحملات التموينية أيضاً مصانع الألبان، ومحلات الجزارة، والمحلات التجارية، والأسواق العامة، ومنافذ بيع اللحوم المجمدة.

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