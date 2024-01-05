موعد أول نوة شتوية العام الجديد 2024.. أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة

أجواء شديدة البرودة في معظم فترات اليوم، وأمطار متفاوتة الشديدة تتساقط على مناطق متفرقة، وشبورة مائية كثيفة تصل حد الضباب على بعض المناطق، أجواء شتوية تسيطر على حالة الطقس خلال شهر يناير أول شهور السنة وأشدها بردًا، وخلال الأيام المقبلة تتأثر البلاد بنوات شتوية وخاصة المحافظات المطلة على البحر المتوسطة.

موعد أول نوة شتوية في العام الجديد 2024

وحول موعد أول نوة شتوية في العام الجديد 2024، فإن نوة الفيضة الصغرى تبدأ بحلول يوم 12 يناير الحالي، وهي أول نوة في العام الجديد 2024، وتعد من النوات شديدة الأمطار حيث تتساقط فيها الأمطار بغزارة لمدة 6 أيام، ويصاحبها رياح عاصفة محملة بالأتربة والغبار وتتسبب في حدوث طقس بارد للغاية.

وتكون الأمطار الناتجة عن نوة الفيضة الصغرى، غزيرة على السواحل الشمالية والمحافظات الساحلية، يغلب عليها طقس شديد البرودة، مع فترات الليل، كما تصل سرعة الرياح خلالها إلى نحو 42 كيلومتراً في الساعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة قبل النوة

أما عن طقس الأيام المقبلة ودرجات الحرارة وظواهر الجوية المتوقعة قبل نوة الفيضة الصغرى، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وباردا على باقي الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة التي تصل حد الضباب والتي يتأثر بها محافظات الوجه البحري وحتى شمال الصعيد، وتبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا، كما تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على السواحل الشمالية الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.