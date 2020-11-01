إرشادات القيادة الآمنة في المطر والشبورة.. سرعات منخفضة ومسافة أمان

نشرت الإدارة العامة للمرور مجموعة من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، بسبب سوء الطقس فضًلا عن إغلاق بعض الطرق لتجنب وقوع حوادث طرق.

وأعلنت الإدارة مجموعة من الإرشادات المرورية يجب على قائدي المركبات اتباعها أثناء القيادة، خلال هطول الأمطار أو وجود شبورة مائية لتفادي الحوادث المرورية.

القيادة في الشبورة المائية

1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباة أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

القيادة وسط الأمطار

1- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

2- السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

3- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

4- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا، مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

5- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

6- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.