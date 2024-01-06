وصفة الإمام علي لعلاج الأمراض بالماء والعسل (فيديو)

قال الشيخ الشعراوي، إن الإمام علي جاء له رجل يشتكي وجعاً، فقال له الإمام علي رضي الله عنه: «خذ من صداق امرأتك درهمين واشتر بهما عسلًا وأذب العسل في ماء مطر نازل لساعته، أيّ قريب عهد بالله واشربه، فالله تعالى يقول في ماء السماء: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا».

وتابع الشعراوي: وجاء في العسل «فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ»، وفي مهر الزوجة: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً، فكلوه هنيئاً مريئاً»، فإذا اجتمع في دواء البركة والشفاء والهنيء، والمريء، عافاك الله إن شاء الله.

دعاء مستحب عند نزول المطر

وفي سياق منفصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية، بعض الأدعية المستحبة عند نزول المطر، مشيرة إلى أنه من السنن الواردة عند نزول المطر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول الدعاء بصيغة: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، موضحة أنها من صيغ الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي رواها الشيخان في صحيحهما.