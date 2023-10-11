«دار المعارف» تصدر نسخة من المصحف الشريف بتفسير الشيخ الشعراوي

أعلن سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، إصدار نسخة من المصحف الشريف تحتوي في هامشها على تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي، جاء ذلك على هامش افتتاح معرض «زايد للكتاب» في دورته التاسعة.

أضاف «عبده» أن المصحف المصحوب بتفسير الشيخ الشعراوي بطبعتيه سيكون في جناح دار المعارف لمعرض زايد للكتاب، ومن المقرر إقامة حفل إطلاق لهذا الإصدار.

يذكر أن هذه الدورة خصصت للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وجرى اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني، أشهر مراسل صحفي على الجبهة، شخصية المعرض، وترفع هذه الدورة شعار «الثقافة والنصر»، و‎يضم المعرض مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين وعددا من الأنشطة المتنوعة للأطفال إضافة إلى عدد من العروض الفنية.

يفتح معرض زايد للكتاب أبوابه للجمهور اعتباراً من الساعة 11 صباح اليوم، حتى مساء 22 أكتوبر.