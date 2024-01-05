توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة على المواطنين في المنيا

تابع اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، مجهودات رؤساء القرى بمختلف القطاعات الخدمية وذلك في إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق

وتنفيذاً لتكليفات رئيس مدينة ملوي بمراقبة الحالة التموينية بالمركز وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك، شنت الوحدة المحلية بمجلس قروي المعصرة بمركز ملوي برئاسة أحمد محرم رئيس القرية، حملة تموينية على المخابز البلدية بنطاق الوحدة وذلك بالتعاون مع مكتب التموين، وأسفرت عن تحرير 8 مخالفات تموينية متنوعة شملت «نقص وزن - عدم مطابقة موصفات - نظافة ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل».

وتابع رئيس القرية أعمال توزيع شنط السلع المدعمة، حيثُ تم توزيع 1000 شنطة سلع غذائية بقيمة 100 جنيه للمواطنين بقرية المعصرة، كما تم شن حملة نظافة مكبرة بنطاق القرية، حيثُ تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع، وذلك في اطار الارتقاء بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضبط تعديات على أملاك الدولة

كما قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي إبشادات برئاسة أشرف سطوحي رئيس القرية، وعدد من الجهات المعنية، بمتابعة الظهير الصحراوي الغربي، حيثُ تم رصد أعمال تعدي على أملاك الدولة بمنطقة عرب بني خالد، حيثُ تم إزالة خط مياه ري استعدادا للتعدي على أملاك الدولة، كما تم استكمال حملة النظافة المكبرة بنطاق القرية، وتم رفع كافة المخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الشرقي، وفي إطار المتابعة المستمرة لمجمع خدمات المواطنين، تابع رئيس قرية ابشادات سير العمل للوقوف على مدى انتظام العاملين ومدى رضا المواطنين عن تقديم الخدمات لهم.