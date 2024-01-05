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توزيع 200 كرتونة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مطروح

كتب:

محمد بخات
10:09 م | الجمعة 05 يناير 2024
خلال توزيع كراتين مواد غذائية علي سيدات في واحة سيوة

خلال توزيع كراتين مواد غذائية علي سيدات في واحة سيوة

أعلنت الدكتورة دار السلام حسين أحمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، توزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا من أهالي واحة سيوة في مختلف المناطق السكنية، في قافلة جرى الدفع بها بدعم من بنك الطعام المصري وبتوجيهات من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

200 أسرة تستفيد من قافلة التضامن الاجتماعي 

وقالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أنه جرى تشكيل لجنة من المديرية برئاسة عثمان عبد الخالق، مدير إدارة التضامن الاجتماعي في مركز ومدينة سيوة، وتنفذ عملية توزيع كراتين المواد الغذائية القادمة من بنك الطعام المصري، وفقا للشروط التي تعمل بها المديرية للوصول للفئات الأكثر احتياجا، من عملاء تكافل وكرامة بسيوة.

الوصول إلى المناطق النائية 

وأضافت وكيل تضامن محافظة مطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة ذهبت إلى المناطق النائية البعيدة عن مدينة سيوة لتوصيل الدعم لمستحقيه وطبقا للشروط والكشوف الواردة من الوزارة للمواطنين المسجلين في برنامج تكافل وكرامة، والمديرية في حالة متابعة والتحقق من توصيل الدعم لمستحقيه، وتذليل جميع العقبات أمام اللجنة المحددة خلال عملية التوزيع، في ظل التعاون البناء بين التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الخيرية المختلفة، لدعم الفئات غير القادرين في المجتمع.

 

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بقلم محمد بخات