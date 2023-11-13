«تضامن مطروح»: توزيع 5 أطنان لحوم على الأكثر احتياجا في 5 مراكز

قالت الدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، إن هناك تعاون مع جمعية الأورمان الخيرية في دعم الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة مطروح، حيث تم توزيع كمية كبيرة من اللحوم على المواطنين سجلت 5 أطنان من اللحوم الطازجة المذبوحة تحت إشراف بيطري وتعبئتها وتبريدها، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أماكن توزيع اللحوم في محافظة مطروح

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من عملية توزيع 5 أطنان لحوم في المراكز والمدن الغربية على الأسر غير القادرة في مراكز النجيلة وسيدي براني والسلوم ومرسى مطروح بالإضافة إلة سيوة.

لجان متخصصة في توزيع اللحوم

وأشارت وكيل تضامن مطروح إلى أن توزيع اللحوم يجري من خلال لجان من التضامن يشترك فيها مديري إدارات التضامن في المدن، بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن وتوزيعها على المستحقين من خلال قاعدة البيانات المسجلة في المديرية وإدارات التضامن، وتوصيل الدعم إلى المنازل وتسليمه للمواطنين.

تعاون مع الأورمان

وأوضحت الدكتورة دار السلام أن هناك تعاون مع الجمعيات والمؤسسات شركاء التنمية، ومنها جمعية الأورمان في عدة محاور منها دعم الأسر بالمواد الغذائية واللحوم، وتجهيز العرائس الأيتام، ودعمهم ماديا للمشاركة في جهاز العروسين ومشروعات صغيرة، بالإضافة إلى مساهمات أخرى على مدار العام.