«صحة الإسماعيلية»: القضية السكانية على رأس اهتمامات المديرية

قال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن القضية السكانية أولى اهتمامات المديرية لتوعية المواطنين بأبعادها للحفاظ على حياة الأمهات وولادة أطفال دون أي أمراض.

توعية المواطنين بأضرار الزيادة السكانية

وأضاف مدير صحة الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية تعمل على توعية المواطنين من خلال ندوات على هامش القوافل الطبية، بالمشكلات الصحية التي تسببها الزيادة السكانية وأضرارها على الأسرة من تكرار الحمل غير المنظم، والزواج المبكر الذي يجعل الفتاة غير قادرة على تحمل طفل نفسيًا وجسديًا.

وأشار إلى أن كثرة الحمل يعرض حياة السيدات للخطر وكذلك الأطفال ممن يولدون ضعفاء وغير مكتملين، إلى جانب ولادة أطفال مصابين بالتشوهات والإعاقات، مشيرا إلى أن الندوات تؤكد حق الأبوين في الحياة الصحية السلمية.

ندوات مشتركة مع الأزهر والأوقاف

كما أكد «حطب»، أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع مديرية أوقاف الإسماعيلية، لمناقشة القضية السكانية لدحض الأفكار والشائعات وكيفية التعامل مع المخاوف التي يتم تداولها بين المواطنين بدون أساس علمي أو ديني.