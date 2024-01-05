سر بكاء مطرب المهرجانات «عنبة» في المؤتمر الصحفي لفيلم «عصابة عظيمة»

كشف مطرب المهرجانات عنبة سبب بكائه، بعد مدح الفنانة إسعاد يونس، في موهبته التمثيلية الكبيرة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لفيلم «عصابة عظيمة»، المقام بإحدى السينمات في منطقة مدينتي، بحضور جميع أبطاله.

قال «عنبة»، خلال المؤتمر، إن سبب بكائه اليوم في المؤتمر الصحفي، بسبب أنه تعرض للعديد من الأزمات في حياته الشخصية، كما وجه الشكر للفنانة إسعاد يونس، والمخرج وائل إحسان، بسبب إعطائه الفرصة في المشاركة في عمل يحمل اسم الفنانة إسعاد يونس.

يحتفل أبطال فيلم «عصابة عظيمة»، بإحدى السينمات في منطقة مدينتي، بطرح العمل بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

وحضر عدد كبير من أبطال العمل، وهم إسعاد يونس، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والمخرج وائل إحسان.