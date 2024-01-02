مخرج «عصابة عظيمة»: إسعاد يونس فنانة عظيمة.. وتفاجأت بشهرة عنبة في الكواليس

وصفت الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس كواليس فيلمها «عصابة عظيمة» بـ«البهدلة»، قائلة إنَّها حريصة على كشف كواليس الفيلم خاصة قبل بداية عرضه في السينما، وذلك خلال استضافتها فريق عمل الفيلم في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC».

بدوره قال المخرج وائل إحسان، إنَّه كان يواجه مشكلة في البداية في التعامل مع إسعاد يونس، إذ يتعامل معها كونها منتجة أفلام، وهذه هي المرة الأولى التي تكون فيها ممثلة في عمل من إخراجه، مبينًا أنَّ هذا الموضوع تكرر مع الفنان الكبير عادل إمام والفنان محمود حميدة، متابعًا «وجدت نفسي فجأة معي تاريخ، هذا التاريخ يكون على كتفك كمخرج مزعج.. وحضرتك يا أستاذة إسعاد عظيمة».

ووجه الشكر لإسعاد يونس قائلًا: «أشكرك لأنك لم تتعاملي معي على كونك منتجة، كما أنك إنسانة بسيطة، والناس أحبتك لأنك بسيطة للغاية»، فردت عليه: «أساتذتنا كانوا بسطاء، وتعلمنا منهم».

كما أبدى سعادته من التعامل مع الفنانتين رنا رئيس وفرح الزاهد، قائلًا: «غيرت في أشكالهم وتركيباتهم، وهما أعطاني فرصة لذلك، والناس عندما تشاهد الفيلم ستعرف هذه القيمة».

ولفت إلى أنَّه لم يكن يعرف الفنان «عنبة» قبل الفيلم، ولكن تفاجأ خلال تصوير الفيلم في المقطم بأن الجمهور يجري وراءه، فوجد مجموعة من الناس تحيط به، فمازحه قائلًا: «قولت خلاص هحترمك بقى.. طلعت مشهور».