عنبة عن بكائه في «عصابة عظيمة»: «المخرج قالي مش عاوز أوريك وشي التاني»

قال مطرب المهرجانات، «عنبة» إن دوره في فيلم «عصابة عظيمة» كان صعبا، موضحا أنه لأول مرة يخوض مهنة التمثيل في السينما، وكان ذلك من الصعب عليه.

وأوضح عنبة خلال استضافته ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة DMC، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أن دوره في فيلم عصابة عظيمة عبارة عن شاب لديه حلم واختراع، يفيد من لديهم مشكلة فقد البصر، مشيرا إلى أنه قوي الإيمان ويثق بالله، أنه لا يضعه في موقف إلا وكان قادرا عليه.

وأضاف أنه بكى بكاء شديدا في أثناء تصويره لفيلم عصابة عظيمة، في بعض المشاهد ولا يستطيع التوقف عن البكاء، وقد قال له المخرج :«مش عاوز أوريك وشي التاني».

عنبة يروي موقفا غريبا مع صاحب فرح

وروى أنه في أثناء تصويره لفيلم عصابة عظيمة وإحيائه لفرح بالإسماعيلية، كان العريس في فرحه يرتدي «فانلة بحمالات»، وهو وأصحابه يرقصون على «الإستديج»، وأحيا الفنان عنبه الفرح في الإسماعيلية، وكان ينظر إلى العريس، وحاول العريس أن يتهجم على عنبه ويضربه على «الإستديج» في أثناء غنائه، ولكنه عندما رآه جيدا، وقال له: «أنت عارف لو أنت مش عنبة»؟، ورد عليه: «والله العظيم أنا عنبة، وأنت عريس وفي فرحك ومفروض بتفرح».