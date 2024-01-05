ضعف وقطع المياه عن بعض المناطق في الإسكندرية.. المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قيام الشركة بأعمال الصيانة الطارئة لبعض المحطات الخاصة بها، مما سيؤدي إلى تخفيض بعض الضغوط وضعف وانقطاع المياه ببعض مناطق مدينة العامرية، حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بشركة الصرف الصحي

مناطق الانقطاع

وأوضحت شركة مياه الشرب، أنه سيتم تخفيض ضغوط بعض المناطق وانقطاعها نظراً لأعمال الصيانة التي تقوم بها شركة الصرف الصحي بمدينة وحي العامرية غرب الإسكندرية بالمناطق التالية «مساكن مبارك، المستعمرة، عبد القادر الجديدة»، ابتداءا من الساعة 9 مساءاً حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بشركة الصرف الصحي.

الخط الساخن

وأعلنت شركة الإسكندرية عن أرقام الطوارئ للمواطنين الاتصال على رقم الخط الساخن 0125 أو التليفون الأرضي 03/5815700 أو برسالة على الواتس آب على رقم 012/10767877