زيادات أقرتها الدولة في مرتبات الموظفين.. تعرف عليها (تايم لاين)

بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي تواجه كل دول العالم، غير أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا في زيادة أجور العاملين بالدولة، والذين زادت مرتباتهم حتى وصلت لـ4000 جنيه كحد أدنى لمرتبات القطاع العام، و3500 جنيه كحد أدنى لمرتبات القطاع الخاص بداية من يناير المقبل.

الحد الأدنى كان 1200 جنيه حتى عام 2019

شهد جداول زيادة مرتبات الموظفين في القطاعين العام والخاص الكثير من التغيرات والتطورات، حيث إن الحد الأدنى وصل لـ1200 جنيه في عام 2019، لكنه زاد بشكل كبير وصولا لـ2024، حيث انحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي للموظفين للمرة الخامسة في فترة زمنية قصيرة، حيث إنه في 16 سبتمبر الماضي قرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ4 آلاف جنيه، بجانب اتخاذه لعدد من القرارات الاقتصادية المهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وخلال عام 2020 وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه، بزيادة وصلت لـ66%، تحملتها الموازنة العامة للدولة، وفي مارس 2021 وجه الرئيس كذلك لزيادة الأجور لـ2400 جنيه.

وفي شهر يناير من عام 2022 قرر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور ليبلغ 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر، ثم تطبيق زيادة أخرى فى مارس 2023 ليبلغ 3500 جنيه، وبالنسبة للقطاع العام، فقد قرر الرئيس إصدار قرار بأن يكون عند مستوى الـ4 آلاف جنيه.

أما وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص، فينتظر العاملون به زيادة الحد الأدنى للاجور لـ3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، بخلاف العلاوة الدورية السنوية بما لن يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى 200 جنيه بدلا من 100 كحدِ أدنى، فيما سيطبق القرارات بداية يناير 2024 المُقبل، دون استثناءات.