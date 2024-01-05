الأوراق المطلوبة للتقدم في امتحانات الثانوية العامة 2024 محافظة كفر الشيخ

كشف مصدر مطلع، بمديرية التربية والتعليم، في كفر الشيخ، أنه يستوجب على طلاب الثانوية العامة تجهيز الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 محافظة كفر الشيخ، من الآن، ويتم تقديمها خلال شهر يناير الجاري على نطاق الطلاب المتقدمين للامتحانات 2024.

الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 محافظة كفر الشيخ

وأوضح المصدر المطلع، بتعليم كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 محافظة كفر الشيخ، تكون كالتالي:

- يجب سداد إيصال الرسوم الدراسية بالبريد وصورتين منه.

- سداد مبلغ 210 جنيهات قيمة رسم التقديم للامتحانات، للطلاب الذين يخضعون الامتحانات للمرتين الأولى والثانية.

- سداد مبلغ 410 جنيهات للطلاب المتقدمين للامتحانات للمرتين الثالثة والرابعة.

- سداد إيصال رسوم التابلت بواقع 105 جنيهات.

- تقديم صورة من شهادة ميلاد الطالب وصورة بطاقة الرقم القومي له، علاوة على كتابة رقم التليفون الخاص به.

- يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب وكتابة رقم تليفونه الخاص به.

الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 محافظة كفر الشيخ

كما يستوجب علي كل طالب أن يقدم الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 محافظة كفر الشيخ، وهي:

- تقديم 6 صور شخصية لكل طالب بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب رباعي إلكترونيا.

- الالتزام بالزي المدرسي لطالبات البنات بالثانوية العامة، حال استخراج الصور الشخصية بخلفية بيضاء.

- يجب تقديم بيان رسوب من المدرسة التابع لها كل طالب للراسبين، وتقديم 3 طوابع تعليمية قيمة كل منها بـ 10 جنيهات.