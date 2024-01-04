فتح باب الترشح للجان المراقبة بامتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 بالضوابط والشروط الخاصة بتلك الأعمال أسوة بالأعوام السابقة.

الموانع العامة

الموانع العامة «طبقا للنشرة العامة رقم 1 لعام 2023 بشأن المواقع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات»: الحرمان من أعمال الامتحانات الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- شروط خاصة بشأن من يندب، أو يكلف رئيس لجنة نظام مراقبة أو وكيل ، ورئيس لجنة إدارة أو وكيلا، وطبقا للنشرة العامة رقم 1 لسنة 2023 بشأن المواقع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات: لها من وظائف - الحصول على مؤهل عالٍ بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنه.

- أن يكون كل من رئيس اللجنة، وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادله المعلمين معلم أول على الأقل.

- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية الخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة اولينة ية وتقدير كفا النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة ) أو وكيل قسم (حجرة ) .

- توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل.

- ألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام.

- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

- ألا يكون لدية القارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

ثالثا ضوابط العمل: «لمن يندب أو يكلف رئيس لجنة نظام ومراقبة أو وكيل ورئيس لجنة إدارة ووكيل»:

التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه.

- ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة وألا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.

وأوضحت الوزارة أنه يتم الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومقرات اللجان عن فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة خلال الفترة بدءا من يوم الخميس الموافق 4 يناير الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 طبقا لما ورد بالبنود أولا وثانيا وثالثا ويقوم المرشح بالدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة وطبع استمارة الترشح والاقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة ومثله البيانات واعتمادها من جهة العمل مع ارفاق الاتى : ( بيان حالة وظيفية يدوى حديث + صورة من بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية صورة المؤهل + تحليل المقدرات + الشهادة القانونية + ومقترح التطوير ) وتقدم جميع المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات

- تشكل لجنة برئاسة رئيس عام الامتحان وعضوية كل من نائب رئيس عام الامتحانات والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات ورئيس الإدارة المركزية للأمن ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وعضوا منسقا يتم اختياره بمعرفة رئيس اللجنة تقوم اللجنة بتحديد موعد لعقد مقابلات للمرشحين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح ويتم أخطار المرشح في حينه.

- اعداد استمارة تقييم للمرشحين موضحا بها الدرجات التي حصل عليها كل منهم أثناء عقد المقابلات الشخصية وترسل بيانات الذين وقع عليهم الاختيار إلى الجهات الأمنية والرقابية موضحا أمام كل منهم العمل المكلف به بالإضافة إلى مرشح احتياطي لكل قطاع . يتم اعداد مشروع القرار الوزارى الخاص بتكليف رؤساء ووكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية للعام الحالي .

- ارسال خطابات التكليف للسادة رؤساء ووكلاء لجان الادارة لجان النظام والمراقبة الذين تم اختيارهم موضحا

به المديريات التعليمية التابع لها القطاع .

- وفي حالة ظهورأي ظروف تحول دون اشتراك أي من الذين تم اختيارهم للعمل فيقوم السيد رئيس عام

- الامتحان بتكليف أحد المرشحين ممن تم مقابلتهم وتمت الموافقات الأمنية عليه للجنة الحق في تكليف أى من السادة الذين وقع عليهم الاختيار برئاسة أو وكالة أى لجنة دون التقيد باللجنة المتقدم لها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الادارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالضوابط والشروط الخاصة بتلك الأعمال أسوة بالأعوام السابقة.

- الموانع العامة التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات:

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق باعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيا: شروط خاصة بشأن من يندب أو يكلف رئيس لجنة نظام مراقبة أو وكيل ورئيس لجنة إدارة أو وكيلاً.

- الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنه .

- أن يكون كل من رئيس اللجنة وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها كمعلم أول على الأقل .

- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن الخدمة المدنية الخاضعين للقانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين في أعمال الامتحانات لاتقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل لجنة الإدارة اولينة ية وتقدير كفا النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة ) أو وكيل قسم (حجرة ) .

- توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل .

- ألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا علي الصالح العام .

- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها .

- ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

ثالثا ضوابط العمل: ( لمن يندب أو يكلف رئيس لجنة نظام و مراقبة أو وكيل ورئيس لجنة ادارة و وكيل ) :

التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح اليه .

ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة وألا يكون من المحالين للمعاش قبل ۳۱ اغسطس من ذات العام.

وأوضحت الوزارة أنه يتم الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومقرات اللجان عن فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة خلال الفترة بدءاً من يوم الخميس الموافق 4 يناير الجارى وحتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲٤/١/١١ طبقا لما ورد بالبنود أولا وثانيا وثالثا ويقوم المرشح بالدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة وطبع استمارة الترشح والاقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة ومثله البيانات واعتمادها من جهة العمل مع ارفاق بيان حالة وظيفية يدوى حديث + صورة من بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية صورة المؤهل + تحليل المقدرات + الشهادة القانونية + ومقترح التطوير ) وتقدم جميع المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات.

- تشكل لجنة برئاسة رئيس عام الامتحان وعضوية كل من نائب رئيس عام الامتحانات والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات ورئيس الإدارة المركزية للأمن ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية وعضوا منسقا يتم اختياره بمعرفة رئيس اللجنة تقوم اللجنة بتحديد موعد لعقد مقابلات للمرشحين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح ويتم أخطار المرشح في حينه.

- اعداد استمارة تقييم للمرشحين موضحا بها الدرجات التي حصل عليها كل منهم أثناء عقد المقابلات الشخصية وترسل بيانات الذين وقع عليهم الاختيار إلى الجهات المعنية موضحا أمام كل منهم العمل المكلف به بالإضافة إلى مرشح احتياطي لكل قطاع .

- يتم إعداد مشروع القرار الوزارى الخاص بتكليف رؤساء ووكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية للعام الحالي .

- ارسال خطابات التكليف لرؤساء ووكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة الذين تم اختيارهم موضحا به المديريات التعليمية التابع لها القطاع.