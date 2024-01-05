«تجارية كفر الشيخ»: الساحل الأخضر بالمحافظة ساهم في تراجع أسعار الخضروات

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، إن الساحل الساحلي الأخضر، في كفر الشيخ، قد ساهم وبشكل كبير في تراجع أسعار الخضروات في أسواق المحافظة، بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين.

الإنتاجية وراء تراجع الخضروات في كفر الشيخ

وأوضح «عبد العفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حقول محافظة كفر الشيخ، تشتهر بزراعة الخضروات المتنوعة، والتي بدورها توفر كميات كبيرة من أطنان الخضروات من الطماطم، والبطاطس، والباذنجان، والفلفل، والكوسة، والخيار، والشطة، وغيرها من محاصيل الخضروات، بما يسد حاجة الاستهلاك بالأسواق المنتشرة بالإقليم، والباقي يباع للمحافظات المجاورة.

أسعار الخضروات اليوم في كفر الشيخ

وأشار إلي أن زيادة الإنتاجية منذ مطلع العام الجاري أدت إلى تراجع كبير في أسعار الخضروات بكفر الشيخ، والتي تشهد هذا التراجع الذي يعود بالنفع على المواطنين في قرى ومدن المحافظة، وسجلت أسعارها كالتالي:

- الطماطم بـ3.5 جنيه جملة.

- البطاطس بـ5.5 جنيه جملة.

- الباذنجان بـ2.5 جنيه جملة.

- الفلفل الأخضر بـ5 جنيهات جملة.

- الكوسة الخضراء بـ3 جنيهات جملة.