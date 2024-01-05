باق أقل من أسبوعين.. الشروط والفئات المستهدفة بمسابقة «الأم المثالية 2024»

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان الفائزات بمسابقة الأم المثالية 2024، والتي تهدف إلى تكريم الأمهات المثاليات في مختلف محافظات الجمهورية.

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في منشور موجه إلى الإدارات بالمحافظات، إن آخر موعد لتقديم ملفات الأمهات المتسابقات في مسابقة الأم المثالية هو يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

الفئات المستهدفة في مسابقة الأم المثالية

وحددت الوزارة الفئات المستهدفة بالمسابقة، وهي:

الأم المثالية الطبيعية: أن تكون لها قصة كفاح وتحدت الصعاب في الحفاظ على كيان الأسرة.

الأم الكفيلة: أي أم بديلة قامت برعاية ابن من الأطفال المكفولين مع أبنائها الطبيعيين داخل أسرتها.

الأم من ذوي الإعاقة: أم مثالية من ذوي الإعاقة (حركية – سمعية بصرية).

الأم المثالية لابن من مبادرة «قادرون باختلاف»: حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية (دكتوراة – ماجستير).

الأم من مبادرة حياة كريمة: أم كنموذج مشرف للام الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة.

وتضمن الخبر أيضًا شروط التقديم للمسابقة، وهي:

أن تكون الأم المثالية لها قصة ملهمة من العطاء.أن يكون سن الأم المثالية لا يقل عن 50 عامًا. جميع أبناء الأم المثالية حاصلين على مؤهلات عليا أو السنة الأخيرة في الجامعات، باستثناء الأبناء ذوي الإعاقات الذهنية. عدد أبناء الأم المثالية لا يزيد عن 3 أبناء باستثناء المحافظات الحدودية (شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان) 5 أبناء. أن تكون الأم المثالية ملمة بالقراءة والكتابة على الأقل.

يذكر أن مسابقة الأم المثالية تقام سنويًا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تكريم الأمهات المثاليات في مختلف محافظات الجمهورية، وتقديرًا لجهودهن في تربية أبنائهن ورعايتهم.