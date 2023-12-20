مسابقة الأم المثالية 2024 بالفيوم.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

يترقب مئات الأبناء والفتيات بدء مسابقة الأم المثالية 2024 بمحافظة الفيوم للاشتراك فيها للنساء اللواتي كافحن خصوصًا الأرامل منهن حتى أوصلوا أبنائهم لبر الأمان، وذلك لتكريمهم على تعبهم وكفاحهم، فيما بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، تلقي أوراق مسابقة الأم المثالية 2024 خلال الساعات القليلة الماضية، وتستمر في تلقي أوراق المشاركة طوال الفترة التي حددتها وزارة التضامن.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024 بمحافظة الفيوم، والأوراق المطلوبة للتقديم، والشروط، إلى جانب آخر موعد لاستقبال أوراق الاشتراك في مسابقة الأم المثالية 2024.

موعد التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024

وبدأت مديرية التضامن الاجتماعي، برئاسة جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بالفعل في تلقي أوراق مسابقة الأم المثالية 2024 بدءًا من أمس الثلاثاء، ولمدة شهر إذ من المقرر أن يغلق باب تلقي طلبات التقديم يوم 18 يناير المقبل بحسب ما أعلنت وزارة التضامن.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024

وحددت التضامن الاجتماعي في بيان لها شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024 والتي تتمثل في التالي:

- أن يكون سن الأم 50 عامًا فأكثر ولا يقل عن ذلك.

- أن يكون جميع أبنائها حاصلين على مؤهل عالي أو السنة الأخيرة بالكليات، أو يكون أحد الأبناء حاصل على مؤهل متوسط ومتميز في أي مهنة، ما عدا الأبناء ذوي الإعاقات الذهنية.

- ألا يزيد عدد أبناء الأم المثالية عن 3 أبناء ما عدا المحافظات الحدودية 5 أبناء.

- أن تكون الأم المثالية لها قصة عطاء.

- أن تكون الأم المثالية ملمة بالقراءة والكتابة.

شروط مسابقة الأم المثالية للكافلة

وفيما يخص شروط التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية 2024 للكافلة للأطفال الأيتام أو كريمي النسب مع أبنائها أو بدونهم، أو زوجة الأب، أو الأم كافلة لم تتزوج من قبل، أو العمة أو الخالة أو الجدة، فإنّها تتضمن التالي:

- أن تكون الأم الكافلة حرصت على حصول الابن أو الابنة المكفول على مؤهل تعليمي جامعي.

- أن تكون وفرت المساواة للابن المكفول مع جميع أبنائها تعليميًا وصحيًا وفي المعاملة.

- أن تكون غمرت الابن المكفول بالحنان والحب والاهتمام بقدر مناسب ووفرت له حياة اجتماعية ونفسية سليمة.

جائزة الأم المثالية في مصر

وبحسب بيان وزارة التضامن، فإنّ جائزة الأم المثالية في مصر ستتضمن تكريم الأمهات اللاتي سيقع الاختيار عليهن في هذه الفئات.

- أم مثالية لها قصة عطاء.

- أم أحد شهداء القوات المسلحة.

- أم أحد شهداء الشرطة.

- أم لابن من ذوي الإعاقة.

- أم كافلة لأحد الأيتام أو كريمي النسب.

- أم أحد أبناء «قادرون باختلاف» الحاصلين على أي شهادة علمية ماجيستير أو دكتوراه أو بطولة دولية.

- نموذج مشرف لأم من الحاصلات على مشروع تمكين اقتصادي.

- أم متطوعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ما هي جائزة الأم المثالية؟

وتحصل الأم المثالية الفائزة على جائزة مالية، وشهادة تقدير، إلى جانب تكريمها في احتفالية ضخمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.