«أوقاف الشرقية» تفتتح 4 مساجد بالتزامن مع العام الجديد

افتتحت مديرية أوقاف الشرقية، 4 مساجد في المحافظة بالتزامن مع بدء العام الجديد 2024، وفقا لتعليمات الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبقيادة الشيخ مجدي بدران، والدكتور محمد إبراهيم حامد.

وقال الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، إنه جرى افتتاح عدد 4 مساجد بمحافظة الشرقية، ضمن خطة الدولة في تعمير بيوت الله، وإنشاء المساجد وإحلالها وتجديدها.

افتتاح 4 مساجد بمراكز الشرقية:

وأوضح وكيل المديرية أنه جرى افتتاح مسجد الكمال بكفر نمر بمركز أبو كبير، بالإضافة إلى افتتاح مسجد النصر بأبو عوينات بمركز أولاد صقر، وافتتاح مسجد عرب مازق سعدة بأبو خليل في فاقوس فيما جرى افتتاح المسجد الكبير بعزبة السرايا بشبرا النخلة بمركز بلبيس.

حضر الافتتاح رجال أوقاف الشرقية، وعلى رأسهم الشيخ مجدي بدران، وكيل الوزارة، الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية، الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير الدعوة والشيخ السيد شبانة مدير عام الإدارات، والدكتور عبد الفتاح الطاروطي قارئ الإذاعة المصرية، فيما شارك الأهالي فرحة افتتاح المساجد.