«كفر الشيخ الأزهرية» تعلن فتح باب التسجيل في برلمان طلائع مصر.. اعرف الشروط

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، فتح باب التسجيل في برنامج «برلمان طلائع مصر»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك انطلاقًا من حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات الطلاب الإبداعية وإعدادهم ليكونون قادة في المستقبل.

شروط الاشتراك والمستندات المطلوبة

ووفقًا لما حددته المنطقة الأزهرية، فإنّ شروط الاشتراك في برنامج «برلمان طلائع مصر» والمستندات المطلوبة كالتالي:

- السن من 10 أعوام، حتى 18 عامًا.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة شخصية.

- رقم الهاتف للمحمول.

وبحسب منطقة كفر الشيخ الأزهرية، فإنّه يجري التسجيل في برنامج «برلمان طلائع مصر» من هنا.

جدير بالذكر أنّ «برلمان طلائع مصر» يُقام بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والمدارس والمعاهد الأزهرية والأندية الرياضية، على أنّ يكون نادي واحد فقط بكل محافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

هدف برنامج طلائع مصر

ويُعد برلمان الطلائع خطوة مهمة لتعزيز مكانة النشء في المجتمع، حيث يُتيح لهم التعبير عن آرائهم، والمشاركة في صنع القرار، وليكونوا جزءًا نشطًا من مجتمعهم، ولتطوير مهاراتهم القيادية، ويأتي هذا تتويجًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الدائمة نحو استشراف المستقبل والتخطيط له بشكل مدروس، وتشجيع الأبناء على الإبداع وطرح المبادرات والإسهام في تطور الدولة وتقدمها، وإعداد جيل واع.

ويهدف برلمان الطلائع إلي توعية النشء بآليات العمل البرلماني، وتدريبهم علي قواعد الممارسة الديمقراطية والحوار الإيجابي البناء، والتفاعل مع الرأي والرأي الآخر، وقبول الاختلاف والتنوع في إطار ديمقراطي، ورسالة إلي أولياء الأمور للحرص على إعداد جيل قادرًا على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة، وتنمية وعيه السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء