أشهر 5 مناطق سياحية لزيارتها في مطروح.. طبيعة خلابة وأجواء ساحرة

يقبل الزائرون على محافظة مطروح للاستمتاع بأجمل المزارات السياحية خلال موسم الشتاء، إذ تتميز المحافظة بأجوائها السياحية التي تجذب الكثير للاستمتاع بها على مدار الأسبوع، ويزداد الإقبال عليها في «الويك إند» والإجازات.

أشهر 5 أماكن سياحية لزيارتها في محافظة مطروح

أماكن سياحية كثيرة تنتشر في محافظة مطروح، حسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، حيث توجد 5 مناطق من أشهر الأماكن السياحية في المحافظة لزيارتها بأقل تكلفة وهي كالتالي:

- هضبة عجيبة التي تعد من أبرز المزارات السياحية في مرسى مطروح وتقع في الكيلو 25 غرب المدينة، وتتميز وجود مرتفعات من الصخور الجميلة التي تُشاهد أجمل ألوان البحر أسفلها على شاطئ عجيبة ذو الألوان الفيروزية المتدرجة التي تخطف الأنظار، وتجذب القلوب لمشاهدتها، والتكوينات الصخرية التي تتفاعل معها الأمواج ومياه البحر، وتشكل بها لوحات فنية جمالية تعجب الزائرين.

- متحف روميل هو عبارة عن كهف داخل الجبل يقع شرق مرسى مطروح، ويتضمن مُحتويات للقائد الألماني المارشيل روميل وبعض المعدات الحربية الخاصة به، والخرائط والملابس التي كان يستخدمها أثناء الحرب العالمية الثانية من داخل الكهف.

- المقابر الإيطالية والألمانية وبها رفات المشاركين في الحرب العالمية الثانية، في مدينة العلمين التي تطل على الساحل الشمالي الغربي والتي تجذب رحلات سياحية من مختلف الدول لزيارتها.

- متحف مرسى مطروح للآثار الذي يقع بجوار مكتبة مصر العامة وسط المدينة، ويوجد به ما يقرب من 9000 قطع أثرية تعود للعصر الروماني والفرعوني.

- حمام كيلوباترا الذي يقع في الكيلو 12 غرب المدينة، يعد من أجمل المزارات التي يحرص الكثيرون على زيارته.

وأكد خالد شعيب، أن محافظة مطروح، تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية التي تضعها على خريطة السياحة العالمية، وبها أجمل المزارات في العديد من المدن مثل سيوة ومرسى مطروح والعلمين.