رئيس مدينة مرسى مطروح يوجه بتكثيف أعمال التطهير في الأسواق والمزارات السياحية

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، تطهير وتعقيم مستشفيات الأطفال التخصصي والنساء والتوليد والتأمين الصحي ومحطة السكة الحديد والمواقف العامة في الكيلو 2 ومحطة سكك حديد مطروح، ومبنى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، تزامنا مع بدء استقبال مصطافي مطروح، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تطهير وتعقيم أماكن زحام المواطنين

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، استمرار جهود قسم التطهير والتعقيم بمجلس المدينة دون توقف، خاصة في الأماكن التي تشهد زحام وتجمعات كبيرة من المواطنين من الوائرين وأهالي مطروح، وتكثيف أعمال التطهير بجميع الأماكن الخدمية التي تكتظ بالمواطنين في مجمع المحاكم والنيابة العامة والإدارية والسنترال ومكاتب البريد والمنشآت الشرطية والمصالح الحكومية، ضمن خطة مركز ومدينة مرسى مطروح لتعقيم أماكن تجمعات الجماهير في المنشآت المختلفة.

تعقيم الأسواق لمواجهة كورونا

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم في الأسواق والمصالح الحكومية والمزارات السياحية بمصيف مطروح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل عام.

رش الشوارع بسيارات الضباب في الأحياء

وذكر رئيس مدينة مرسى مطروح أهمية مواصلة أعمال التعقيم برش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والمناطق السياحية وكورنيش مطروح، والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية بنطاق المدينة، بالتنسيق مع قسم مكافحة العدوى بمديرية الصحة للقضاء على الأوبئة والحشرات.