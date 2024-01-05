عصام كاريكا يكشف تفاصيل أحدث أغانيه «شيكولاتة سويسري»

يعيش المطرب عصام كاريكا، حالة من النشاط الغنائي إذ يتعاون مع أكثر من مطرب، إلى جانب استعداده لطرح أغنية جديدة له.

وأوضح «كاريكا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من غنائه تحمل اسم شيكولاتة سويسري، وستكون مفاجأة للجمهور، حيث يعمل على التحضيرات النهائية لها، تمهيدا لتسجيلها وطرحها بالفترة المقبلة.

وأضاف أنه انتهى من تلحين أغنية أخرى باسم «أنا الذي»، والتي يتعاون خلالها مع الكينج محمد منير، وهي من توزيع أنور عمر، وكلمات باسم عادل، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من تسجيلها.

ويشارك المطرب عصام كاريكا في أغنية «أنا البطل» للمطرب محمد شاهين وهي أغنية فيلم الإسكندراني للفنان أحمد العوضي، والذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية.