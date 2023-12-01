عصام كاريكا يعلن تقديمه أغاني فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف

أعلن الفنان عصام كاريكا، عن تقديمه أغان جديدة، بفيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، وبطولة أحمد العوضي وزينة، المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

عصام كاريكا يقدم أغاني فيلم الإسكندراني

ونشرعصام كاريكا، مجموعة صور تجمعه بالمخرج خالد يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «قريبا أغاني فيلم الإسكندراني إخراج خالد يوسف كلمات الشاعر رامي جمال، ألحان العبد لله».

وأضاف عصام كاريكا: «عودة لأغاني الأفلام بعد فترة طويلة، ده الفيلم رقم 43 في تاريخى إن شاء الله الفيلم بطوله أحمد العوضي وزينة، فيلم محترم بجد».

تفاصيل فيلم الإسكندراني

وفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي في أولى بطولاته السينمائية، إلى جانب زينة وبيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبد الله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.

وفيلم الإسكندراني من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي، وإخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.