ماهر جاه يطرح كليب «فهمه» بمشاركة عصام كاريكا

طرح النجم اللبناني ماهر جاه، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان «فهمه»، عبر قناته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تفاصيل أغنية «فهمه»

أغنية «فهمه» من كلمات حسن جمعة وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير والكليب من إخراج أحمد المنجد، ولاقى الكليب ردود أفعال إيجابية عقب طرحه مباشرة، وتخطى النصف مليون مشاهدة.

ماهر جاه يستعد لمجموعة حفلات

ويستعد «ماهر» حاليا لسلسلة حفلات في أستراليا للجاليات العربية هناك، كما يحيي أكثر من حفل في مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يكشف عن كل تفاصيل حفلاته وأغانيه الفترة المقبلة.

وأحيا «ماهر» مؤخرًا حفلًا في بازار دبي وسط حضور عدد كبير من محبيه وحمل الحفل شعار «كامل العدد»، كما يعكف حاليًا على التحضير لمفاجأة لكل عشاقه.