أستاذ مناخ: 3 قواعد أساسية لحماية الصيادين بسواحل البرلس من نوات يناير

حذر الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، جموع الصيادين العاملين بسواحل البحر الأبيض المتوسط، بكفر الشيخ، من تجاهل متابعة حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وطالبهم بضرورة العلم ببعض الأمور المناخية قبل الإبحار ضمن رحلات صيد، للحفاظ على حياتهم من مخاطر التقلبات المناخية خلال حدوث النوات خلال شهر يناير الجاري.

سلامة الإبحار بمراكب الصيد

وأوضح الدكتور «علام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سلامة الإبحار الآمن لمراكب الصيد تطلب التالي:

- تفعيل أجهزة التواصل الخاصة بمراكب الصيد حال حدوث ارتفاع أمواج البحر المتوسط خلال نوات شهر يناير الجاري.

- العودة إلى الشواطئ حال طلب منهم ذلك، حفاظاً على حياتهم من مخاطر وحدوث 3 نوات سوف تحدث خلال الأيام المتبقية من شهر يناير 2024.

- عدم الدخول بمراكب الصيد في مناطق المياه الهادئة نهائيا، وقت حدوث النوات لأنها موت محقق.

الحفاظ على أرواح الآلاف من الصيادين

وأشار أن السلامة البحرية للصيادين بالبرلس، تطلب منهم توخي الحذر الشديد خلال حدوث نوات شهر يناير التي تبدأ مع حلول يوم 12 المقبل حتى 25 من الشهر ذاته، حيث يصل ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط خلالهم لنحو 4 أمتار، وهو ما يعد خطرا داهما يُهدد حياة الصيادين، ويجب الالتزام بعدم الإبحار حال صدور قرار بوقف حركة الصيد بالبحر المتوسط.