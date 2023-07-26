مسؤول أمني أوكراني بارز يعترف: كييف وراء تفجير جسر القرم

عقب أشهر من التعتيم على المشاركة في الهجوم الذي استهدف الجسر الذي يربط بين روسيا الاتحادية وشبه جزيرة القرم، في أكتوبر من العام الماضي، اعترف مسؤول أمني أوكراني بارز بأن نظام كييف يقف وراء ذلك التفجير.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيل ماليوك، قوله في حفل أقيم في كييف مؤخراً: «لقد دمر ضباط جهاز أمن الدولة العدو في أكثر المناطق أهمية، وفعلوا كل شيء لتحرير أرضنا في أسرع وقت ممكن»، وأضاف: «تدمير جسر القرم هو أحد إنجازاتنا».

اعتراف نائبة وزير الدفاع الأوكراني

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، أول مسؤول أوكراني يعترف بمسؤولة مباشرة لأوكرانيا عن الهجوم على الجسر، باستخدام قنبلة مخبأة في حاوية شحن، لتفجير الجسر الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، كما أنه ممر رئيسي لنقل البضائع المختلفة.

منع نواب ومسؤولين من مغادرة كييف

في الوقت نفسه، كشف النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي جونشارينكو، عن تلقي حرس الحدود الأوكراني أوامر بمنع المسؤولين والنواب من مغادرة البلاد، بعد سفر مسئولين للاستجمام، مع الإعلان عن منع كل من يحاول عبور الحدود.

وانسحبت روسيا الاتحادية، في 18 يوليو الجاري، من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، المبرمة مع الأمم المتحدة وتركيا، في تطور جديد للأزمة الروسية الأوكرانية.