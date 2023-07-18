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محلل سياسي لـ القاهرة الإخبارية: ضرب جسر القرم ليس له أهداف عسكرية

كتب:

مريم جاد
09:34 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
جانب من المداخلة

جانب من المداخلة

قال عماد طفيلي المحلل السياسي بوكالة سبوتنيك الروسية، إن استهداف جسر القرم، معنوي أكثر منه حيوي؛ فالجسر منشأة مدنية 100%.

محلل سياسي: جسر القرم يستخدم للأمور المدنية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن جسر القرم يستخدم للأمور المدنية مثل نقل السياح وإيصال المواد الغذائية، لكنه لا يستخدم أبدا كمنشأة عسكرية.

وأكد أن هذا الهجوم هو هجوم «إرهابي بالكامل» حسب وصفه، مضيفا أن القوات الأوكرانية كلما تشعر أنها تخسر في الميدان تبدأ في ضرب المدنيين، ولم تكن هناك قوات عسكرية روسية على الجسر.

أوكرانيا تحلم باستعادة شبه جزيرة القرم 

وذكر أن أوكرانيا تعتبر أن شبه جزيرة القرم تابعة لها وتحلم باستعادتها، بينما هي منطقة روسية منذ العصر الإمبراطوري، وبالتالي هذا الاستهداف معنوي.

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بقلم مريم جاد