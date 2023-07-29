للمرة الثالثة.. توقف حركة السيارات على «جسر القرم»

توقفت حركة السيارات على «جسر القرم»، للمرة الثالثة، منذ مساء أمس الجمعة، فيما لم يتم تحديد أسباب توقف حركة المرور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي 17 يوليو الجاري، تعرض «جسر القرم»، لهجوم أوكرانيا، وصفته السلطات في «موسكو» بالإرهابي، وتوقفت حركة المرور، على «جسر القرم»، مؤقتًا، مساء امس الجمعة، الساعة 11:34 مساءا بتوقيت موسكو«11:34 مساءا بتوقيت القاهرة»، و03:04 فجرا بتوقيت موسكو «نفس توقيت القاهرة».

السلطات تطلب من الموجودين على «جسر القرم» التزام الهدوء

وطلبت السلطات الروسية، من الموجودين على «جسر القرم» الرابط بين «شبه جزيرة القرم» و«مقاطعة كراسنودار» الروسية وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات طاقم أمن النقل.

ويوم الأربعاء الماضي، انطلقت في مدينة «سان بطرسبورج» الروسية، قمة «روسيا أفريقيا الثانية» والمنتدى الاقتصادي «الروسي الأفريقي».

من جانبه، قال مدير أمن المعلومات في «روستيليكوم»، إيجور ليابونوف، تعرض خدمات الإنترنت والبث المباشر للمنتدى «الروسي الإفريقي» لسلسلة من هجمات القرصنة، التي تم التصدي لها جميعا بنجاح.

أكثر الهجمات شراسة بلغت ذروتها 200 ألف في الثانية

وأشار «ليابونوف»، للصحفيين على هامش المنتدى «الروسي الإفريقي»، إلى سلسلة هجمات «دي دي أو إس»، مضيفا أن الأولوية الرئيسية كانت لحماية الخدمات عبر الانترنت، والبث المباشر.

وأوضح مدير أمن المعلومات في «روستيليكوم»، أن أكثر الهجمات شراسة استهدفت التطبيق وبلغت ذروتها مستوى 200 ألف في الثانية.

بدورها، قالت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، إن سيتم البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الأجانب إلى روسيا الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو «التوقيت ذاته في مصر» في 1 أغسطس المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، إن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون منتصف يونيو الماضي، إلى روسيا كانت بشرى خير للبلدين، مشيرا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية ،إلى أن العلاقات بين الجانبين ممتازة جدا.

وكان السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، قال في وقت سابق، إن ممثلي بريطانيا حاولوا ممارسة الضغط على الزعماء والدبلوماسيين الأفارقة لمنعهم من حضور القمة «الروسية الأفريقية»، في مدينة «سان بطرسبورج» الروسية، مضيفا، في حديث لقناة «روسيا 24» الروسية، أن «لندن» حاولت تغطية بشكل سلبي قدر المستطاع.

من جانبه، أشار المدير العام لـ«روس أوبورون إكسبورت»، ألكسندر ميخييف، إلى امتلاك حقيبة طلبيات من الدول الإفريقية نسبتها بـ15% من إجمالي العقود الخارجية للشركة، موضحا لشبكة «آر تي» الروسية، إلى أن قيمة حقيبة العقود قاربت 6.5 مليار دولار، بما فيها دول شمال إفريقيا.