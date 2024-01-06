حكاية فنانين شابين راهن عليهما تامر حبيب.. أحدهما بطل مسلسل يعرض حاليا

أشاد المؤلف والسينارست تامر حبيب بالفنانين الشابين طة دسوقي وعصام عمر بعد براعة كل منهما في أعمال فنية عُرضت مؤخرا ونالت إشادات الجمهور والنقاد.

وشارك تامر حبيب جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات «إنستجرام» صورة لطه دسوقي وعصام عمر معلقا: «هذان الرجلان جامدان جدا.. أنا مراهن عليهم ومتأكد إني هأكسب الرهان».

وانهالت عليه تعليقات الجمهور والوسط الفني بإشادات بهما، إذ علقت دنيا عبدالعزيز قائلة: «إنت كسبت خلاص الرهان، الموهبة واضحة» وقال محمد ممدوح: «انت مبتخسرش أي رهان ليه علاقة بالمواهب يا تامر وأنا أشهد على كدة، ربنا يحميهم هما الاتنين».

طه دسوقي في مسلسل حالة خاصة

ونال الفنان طه دسوقي إشادات عديدة بدوره في مسلسل «حالة خاصة» حيث يجسد دور الشاب نديم الذي لديه سمات توحد.

مسلسل «حالة خاصة» يضم عددا من نجوم الفن بجانب طه دسوقي ابرزهم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان وأدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

عصام عمر في مسلسل بالطو

كما حقق ايضا الفنان الشاب عصام عمر نجاحا كبيرا من خلال مسلسل بلطو الذي نال اشادات جميع النقاد وقت عرضه.مسلسل بالطو من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج عمرو المهندس، وبطولة عصام عمر، ومريم محمود الجندي، وسلافة غانم، وعارفة عبدالرسول، ومحمد محمود، ومحمود البزاوي، ومحمود حافظ، ودنيا سامي.