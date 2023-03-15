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عصام عمر بعد نجاح «بالطو»: أسرتي طايرة من الفرحة بسبب المسلسل (فيديو)

كتب:

هبة أمين
06:51 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
عصام عمر بطل مسلسل بالطو

عصام عمر بطل مسلسل بالطو

حقق الفنان الشاب عصام عمر، نجاحًا كبيرًا مع أول بطولة له في عالم الدراما من خلال مسلسل بالطو، الذي انتهى عرضه على منصة watch it، وجسّد شخصية طبيبًا شابًا يدعى عاطف، يجد نفسه في قرية نائية بناء على قرار التكليف الخاص به، ليتفاجأ بعدد من المواقف في إطار كوميدي، ونال على إثرها إشادات موسعة سواء على المستويين النقدي والجماهيري.

مسلسل بالطو من تأليف أحمد عاطف فياض، ومأخوذ عن روايته «بالطو وفانلة وتاب»، إخراج عمر المهندس، بطولة مريم محمود الجندي، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، سلافة غانم، محمود البزاوي، محمود حافظ، دنيا سامي.

نجاح كبير لمسلسل بالطو 

وقال عصام عمر، في تصريحات لـ«الوطن» إنه سعيد جدًا بكل ردود الفعل التي ما زال يتلقاها حتى الآن من خلال السوشيال ميديا أو الشارع ومن أصدقائه داخل وخارج الوسط الفني، كذلك على مستوى أسرته وعائلته، حيث يعيش والداه وشقيقه وشقيقته فرحة كبيرة بالصدى الواسع الذي حققه «بالطو».

عصام عمر: أنا مش مرتبط

وعما إذا كان يشعر بالنجومية وسط أشقائه، أوضح عصام عمر ضاحكًا «مينفعش طبعًا أعمل كده.. وأنا في الأساس مش حاسس إنِ نجم لسه بدري على الكلمة دي، الحمد لله في البيت طايرين من الفرحة أكتر مني كمان».

وعن مواصفات فتاة أحلامه، أشار إلى أنه غير مرتبط في الوقت الحالي «معنديش مواصفات، دي حاجات مفيهاش مواصفات، في واحدة بترتاح لها ويبقى خلاص كده».

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بقلم هبة أمين