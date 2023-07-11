أبرز تصريحات الفنان عصام عمر في برنامج صاحبة السعادة.. «أمريكا صدمته»

وجه لمع عن جدارة في مسلسل «بالطو»، وحقق ردود فعل إيجابية وواسعة من الجمهور، خاصة أن تصدر بطولة المسلسل، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز تصريحات الفنان عصام عمر من برنامج صاحبة السعادة، مع الإعلامية إسعاد يونس.

- الفنان عصام عمر خريج كلية آداب قسم مسرح جامعة إسكندرية .

رفض عصام عمر من كلية آداب قسم مسرح

- لم يجر قبول عصام عمر في قسم المسرح، ودخل فسم فلسفة، وبعد ذلك أصٌيب باكتئاب شديد، يقول: «بعد ما اترفضت من قسم المسرح قولت هدخل قسم فلسفة، وقعدت فترة مكتئب لحد ما جالي مكالمة من موظف في القسم وكلمت رئيسة القسم وقدرت أدخل قسم المسرح».

- حاول أن يجمع بين الدراسة والحياة المهنية، وكان يعمل بجوار دراسته في الإسكندرية.

- ذهب عصام عمر إلى القاهرة، رغم أنه سمع أن الموهوبين موجودين بكثرة في مصر.

- قرر وقتها عصام عمر الهجرة، بعد الإحباط الذي تعرض له، وبالفعل سافر إلى أمريكا، وتعرض للصدمة بأشياء أخرى.

أبطال مسلسل بالطو

حقق مسلسل «بالطو» نجاحا كبيرا منذ عرضه، وهو مأخوذ عن كتاب «بالطو وفانلة وتاب»، من تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر، محمد محمود، محمود البزاوي، سلافة غانم، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، مريم الجندي، ويُعرض على منصة واتش ات.