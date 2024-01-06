أبرز مشاهد دعم فلسطين في مسلسل حالة خاصة.. «خريطة ورواية ورام الله»

لفت مسلسل «حالة خاصة» الذي يُعرض حاليا على منصة «Watch it» الأنظار إليه بعد تناوله قضية التوحد من خلال الشاب ناديم الذي يجسدة الفنان طه دسوقي، ولم يكتف أبطال العمل بلفت الأنظار بموضوع المسلسل، وأظهروا دعمهم للقضية الفلسطينية خلال أولى حلقات العمل.

أبرز مشاهد دعم فلسطين في مسلسل حالة خاصة

وكان من أبرز المشاهد التي ظهرت دعم أسرة مسلسل «حالة خاصة» للقضية الفلسطينية ظهور الفنانة هاجر السراج في المكتبة وهي ترتدي حقيبة عليها خريطة فلسطين مكتوب عليها رام الله، وتبحث داخل المكتبة عن رواية «أعراس آمنة» للشاعر والروائى الفلسطيني إبراهيم نصر الله.

ولفت هذا المشهد أنظار الجمهور الذين اشادوا بالمشهد في ظل احداث فلسطين الحالية.

أبطال مسلسل «حالة خاصة»

مسلسل «حالة خاصة » يشارك في بطولته طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان وأدهم النحاس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.