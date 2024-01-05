بعد نجاح مسلسل حالة خاصة.. أعمال فنية تناولت مرض «التوحد»

نجاح كبير حققه مسلسل «حالة خاصة»، مع انطلاق أولى حلقاته عبر منصة watch it، والذي برع خلاله الفنان طه الدسوقي بتقديم شخصية مريض التوحد ومعاناته في التعامل مع من حوله، وتأثير ذلك على حياته ومستقبله، فدائمًا ما يكون الفن المصري جزءَ لا يتجزأ من المجتمع ومشكلاته، فقد سبق وتناولت السينما والدراما المصرية بعض الأعمال التي تتحدث عن مرض التوحد بجوانبه المختلفة والتي يستعرضها «الوطن»، في السطور التالية.

مسلسل «إلا أنا»

تناولت حكاية «حلم حياتي»، ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا»، مرض التوحد من خلال معاناة بطلة العمل والتي جسدتها الفنانة مايان السيد، والتي عرضت على شاشة قناة «dmc» عام 2021، وشهدت البطولة المطلقة الأولى لها، واستعرضت أحداث الحكاية، قصة شابة تبلغ من العمر 19 عامًا، ولديها حلم يروادها منذ صغرها، بالتمثيل والالتحاق بالدراسة في معهد الفنون المسرحية، ولكنها تتعرض للعديد من المشكلات والمضايقات، ومحاولات أهلها منعها وعدم قدرتهم على احتوائها وفهم مشكلاتها، وكيفية التغلب على كل تلك التحديات.

وحاز المسلسل على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وشارك في بطولته كل من تيام قمر، منة عرفة، يوسف عثمان، وآخرين، من قصة الكاتب يسري الفخراني، وسيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين كامل.

فيلم «التوربيني»

في عام 2007، قدم الفنان أحمد رزق فيلم «التوربيني»، والذي تناول خلاله قضية التوحد، ويواجه العديد من المشكلات لاسيما بعد وفاة والده ويحاول شقيقه السيطرة والوصاية عليه للاستيلاء على ميراثه، والذي أظهر مدى معاناة وضعف مريض التوحد وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه وحقوقه بشكل قاسِ.

وشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد رزق، شريف منير، هند صبري، جمال إسماعيل، لطفي لبيب، وآخرين، والفيلم تأليف محمد حفظي وإخراج أحمد مدحت.

البطولة المطلقة الأولي لـ طه الدسوقي

يعد مسلسل «حالة خاصة» البطولة المطلقة الأولي للفنان طه الدسوقي، ونجح فى تصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it، ويشارك في بطولته كل من غادة عادل، حسن أبو الروس، هاجر السراج، أحمد طارق، وئام مجدي، آدم وهدان، وآخرين؛ والعمل تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.