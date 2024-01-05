مسلسل «حالة خاصة» يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

احتفل الفنان طه الدسوقي بتصدر مسلسله «حالة خاصة»، والذي يعرض على منصة watch it، خاصة مع عرض أول حلقتين من المسلسل فقط، إلى جانب إشادة عدد كبير من الفنانين داخل مصر وخارجها والجمهور والنقاد بدقة العمل وتفاصيله المختلفة فى تناول مرض التوحد والتعامل معه.

مسلسل حالة خاصة الأكثر مشاهدة

ونشر «الدسوقي»، منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجماعي فيسبوك قائلاَ :«شكرا لكل الحب والدعم والحماس اللي شايفه من أول ما المسلسل بدأ يتعرض .. يارب باقي الحلقات تعجبكم أكتر.. بسببكم مسلسل حالة خاصة الأكثر مشاهدة فى مصر».

أبطال المسلسل

مسلسل «حالة خاصة» من بطولة طه دسوقي في أول بطولة مطلقة له، إلى جانب كل من غادة عادل، هاجر السراج، ، أحمد طارق، حسن أبوالروس، وئام مجدي، وآدم وهدان، وآخرين من اخراج عبدالعزيز االنجار، وإنتاج طارق الجنايني، وتأليف مهاب طارق.