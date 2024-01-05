بعد مسلسل «حالة خاصة».. ما هي الطريقة السليمة للتعامل مع مرضى التوحد؟

شهد بداية العام الجديد 2024 عرض أولى حلقات مسلسل «حالة خاصة» بطولة غادة عادل وطه الدسوقي، والذي تدور أحداثه حول شاب مريض بالتوحد ويلتحق بوظيفة محام ليعمل في مكتب محاماة عند أكبر محامية في مصر، وحازت أولى حلقات المسلسل بتفاعل كبير.

مرضى التوحد في مسلسل حالة خاصة

ومن جانبه، قال الدكتور شادي أبو السعود أستاذ الصحة النفسية، ومدير المركز الإرشادي النفسي بجامعة مطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك فئات مختلفة من التوحد، إذ أن 70% منهم لديهم إعاقة عقلية و25% يعاني التوحد مع معدل ذكاء طبيعي و5% لديهم معدل ذكاء عال، وهي الحالة التي جرى تسليط الضوء عليها في مسلسل حالة خاصة، ولابد من التعرف على خصائص الفئة التي يتعامل معها المواطن.

وأوضح أن مسلسل حالة خاصة أدى إلى تسليط الضوء على مرضى التوحد بالتالي لابد أن يعرف المواطن الأساليب الأساسية للتعامل مع هذه الفئة بشكل سليم، دون إلحاق الضرر بها، من أهمها هي تفهم سلوكه وطبيعته، والتماس العذر لتصرفات المريض غير الطبيعية، وعدم إثارة غضبه بل الحرص على احتوائه، كما أشار إلى أنه في حال التحدث إلى مريض التوحد، الحرص على استعمال طبقة صوت هادئة ومنخفضة، لأن البعض منهم ينزعج من الأصوات العالية.

التواصل البصري لدى مريض التوحد

وأضاف أن شخصية طه الدسوقي في مسلسل حالة خاصة أظهرت عدم قدرته على التواصل البصري المباشر مع من حوله، وهي صفة حقيقية لدى البعض من مرضى التوحد، وهناك بعض التدريبات التي تتم لهذه الفئة من أجل تنمية مهارات التواصل البصري، لابد من الحرص عليها، هذا إلى جانب نقص التواصل الاجتماعي.

وتابع أنه من المهم أن يعمل المواطنون - لاسيما المسؤولون عن رعاية مريض التوحد - على تنمية مهارتهم الاجتماعية، وذلك من خلال إدماجهم في المجتمع، وتواجدهم في التجمعات المختلفة والخروج إلى الأماكن العامة، ومن صفات التوحديين هي الحفاظ على ترتيب الأشياء وعدم تغيير مكانها أو نظامها، بالتالي على المواطن تجنب القيام بذلك حتى لا يثير غضبه.

وأشاد استشاري الصحة النفسية بمسلسل حالة خاصة لدوره في تسليط الضوء على مرضى التوحد، إذ أن الدراما واحدة من الوسائل ذات التأثير الحقيقي في المجتمعات، ونقل هذه الصورة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة وعي المواطنين حول هذه الفئة من المجتمع.